«Мужички воют»: Дмитрий Шепелев назвал 8 Марта нелепым праздником
Телеведущий Дмитрий Шепелев назвал 8 Марта «праздником, доведенным до абсурда».
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Телеведущий Дмитрий Шепелев высказался по поводу празднования 8 Марта. В частности, он раскритиковал россиян за поведение в преддверии Международного дня.
Шепелев назвал происходящее накануне «настоящим безумием». По словам ведущего, в этот день образуются пробки, похожие на предновогодние.
«Несчастные флористы не спят по три ночи, вяжут букеты, мужички воют, сбежать хотят, жалуются», - написал бывший муж певицы Жанны Фриске в соцсетях.
Сильный ажиотаж вокруг подготовки к празднику подтолкнул Шепелева к следующему выводу: «Просто праздник, доведенный до абсурда, получатся, не праздник вовсе, а ритуал, возложение венков».
Телеведущий считает, что с этим надо что-то делать. Он пожелал женщинам, чтобы 8 Марта не было «никаких ритуалов».
«Пусть праздничный день пройдет тепло и нежно, без спешки и со словами любви на губах», - говорится в поздравлении.
Шепелев также призвал женщин отдохнуть, так как они, по его мнению, этого заслуживают.
Ранее телеведущий рассказал об установке элайнеров, из-за которых начал странно разговаривать.