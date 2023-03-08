«Мужички воют»: Дмитрий Шепелев назвал 8 Марта нелепым праздником

Телеведущий Дмитрий Шепелев высказался по поводу празднования 8 Марта. В частности, он раскритиковал россиян за поведение в преддверии Международного дня.

Шепелев назвал происходящее накануне «настоящим безумием». По словам ведущего, в этот день образуются пробки, похожие на предновогодние.

«Несчастные флористы не спят по три ночи, вяжут букеты, мужички воют, сбежать хотят, жалуются», - написал бывший муж певицы Жанны Фриске в соцсетях.

Сильный ажиотаж вокруг подготовки к празднику подтолкнул Шепелева к следующему выводу: «Просто праздник, доведенный до абсурда, получатся, не праздник вовсе, а ритуал, возложение венков».

Телеведущий считает, что с этим надо что-то делать. Он пожелал женщинам, чтобы 8 Марта не было «никаких ритуалов».

«Пусть праздничный день пройдет тепло и нежно, без спешки и со словами любви на губах», - говорится в поздравлении.

Шепелев также призвал женщин отдохнуть, так как они, по его мнению, этого заслуживают.

Ранее телеведущий рассказал об установке элайнеров, из-за которых начал странно разговаривать.