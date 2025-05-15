«Там своя система ценностей»: бывшая жена Гогунского резко высказалась об актере после его слов о женщинах

Бывшая жена актера Виталия Гогунского не сдержалась и резко высказалась о звезде «Универа» после его слов о женщинах. Ирина Маирко заявила, что он всегда превозносил мужчин и в браке с ним ей было крайне тяжело. Об этом сообщает Woman.ru.

Ирина прокомментировала недавнее интервью Виталия, в котором он сказал, что женщины не имеют права быть в плохом настроении рядом с мужчинами. Актер пояснял, что, если радости в паре нет, значит есть проблемы. Однако пользователи Сети зацепились только за первую часть фразы и уже начали требовать «отменить» Гогунского.

Маирко, с которой актер развелся несколько лет назад, не стала поддерживать бывшего. Она рассказала, что в браке тоже чувствовала, как Виталий ее принижал. По ее словам, ей нельзя было даже плакать, так как сразу же разгорался скандал.

«Я бесконечно пыталась поймать его настроение. Но там своя система ценностей: мужчины в его иерархии выше, важнее, а женщина сидит и помалкивает. Женщина приравнивается в его глазах к другому слою, низшему», - призналась Ирина.

Экс-жена Гогунского отметила, что он не приемлет женских капризов. При этом сам часто бывает без настроения.

Ранее в защиту Виталия Гогунского выступила Мария Погребняк.