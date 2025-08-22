«Для моего ребенка это важно»: Лолита высказалась о переезде дочери из Болгарии в Россию

Певица Лолита Милявская призналась, что ее дочь Ева не переедет из Болгарии в Россию. По мнению артистки, за границей ее наследнице намного лучше, так как там более мягкий климат. Об этом она рассказала «7Дней.ru».

Еве уже 26 лет, и недавно она начала жить отдельно от семьи. Сначала Лолита переживала из-за решения дочери, но потом осознала, что это важно для нее. Сейчас певица гордится наследницей и поддерживает ее во всем. Милявская также подчеркнула — ей неважно, зарабатывает Ева или нет. Звездная мама готова ее обеспечивать столько, сколько необходимо.

По признанию Лолиты, в Болгарии ее дочери нравится, поэтому не стоит ждать ее переезда в Россию. Певица отметила, что они даже не разговаривают на эту тему.

«Климат, спокойствие, отсутствие агрессии, это важно, и для моего ребенка это важно в первую очередь, поэтому я не буду перевозить ее, меня устраивает абсолютно моя болгарская деревня с абсолютно миролюбивыми людьми. Для Евы Москва — это чужой город, это стресс», - заявила Милявская.

