«Мужчины, начните меня удивлять»: Марго Овсянникова заговорила о личной жизни

Певица Марго Овсянникова рассказала о личной жизни и призвала мужчин начать ее удивлять. Комментарий у исполнительницы для Super.ru взяла дочь ведущей Даны Борисовой Полина.

Она поинтересовалась, удается ли Овсянниковой находить время на личную жизнь. На это певица сказала: «Честно сказать, да. Этим я не грешу. У меня все замечательно с личной жизнью».

Чтобы завоевать сердце исполнительницы не нужно дарить цветы. Овсянникова поделилась, что может ее искренне обрадовать и удивить.

«Мужчины, начните меня удивлять. Я даже знаю, как это нужно сделать… Ребят, можете не дарить мне цветы, но я очень хочу участок. Подарите мне участок. Я построю три дома. Это будет самое запоминающееся свидание», - сообщила певица.

Также Марго заявила, что в Сеть попали ее номер телефона и ник в Telegram. Певица успела ответить нескольким поклонникам, но потом поняла, что на это нет времени. Артистка ограничила возможность писать сообщения и поставила запрет звонков.

Ранее певец Филипп Киркоров сравнил Овсянникову с зарубежной исполнительницей Мадонной и заявил, что у них много общего.