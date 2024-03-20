«Не хватает понимания»: психолог объяснила, почему дети Акиньшиной живут не с ней

Актриса Оксана Акиньшина с раннего возраста была самостоятельной. В 14 лет она дебютировала в кино и начала встречаться с 20-летним Алексеем Чадовым. В 15 лет Оксана строила отношения с 29-летним певцом Сергеем Шнуровым. Тем не менее, множество романов и смелость идти против общества не принесли ей прочного союза даже в 36 лет. Что мешает кинозвезде построить гармоничные отношения? Как ранние романы отразились на ее личности и общении с детьми? Об этом изданию «Страсти» рассказала психолог Инна Мирная.

Оксана не скрывает, что ее детство и юность были бурными. Она росла пацанкой, ненавидела школу, дралась с мальчишками и даже с учительницей рисования.

Откуда этот бунт?

Она родилась в семье, где не было токсичных и жестоких родителей, наоборот, ей давали неограниченную свободу, не ругали, не осуждали.

«Вредная, неправильная система. Вместо мамы – задушевная подруга. Мне позволялось все! Мы лишь обсуждали мои поступки. Мило болтали. Я категорически против того, чтобы родители дружили с детьми. Папа и мама должны быть непререкаемым авторитетом, поддержкой, советчиками, но ни в коем случае не приятелями. Дистанция необходима!» – цитирует портал «Тайны звезд» интервью Оксаны.

«Здесь мы видим нарушенную иерархию в семье. У девочки, по сути, нет родителей. Мама и папа находятся в роли подружки и друга по отношению к ней. А ей необходимо было быть в роли ребенка. Вероятно, бунт и вседозволенность – желание поменять устоявшуюся систему. Именно эта потребность толкает девушку-подростка к поиску опоры и заботливого родителя в мужчинах. Отсюда такая большая разница в возрасте с партнерами», — высказалась психолог.

Как ранние отношения отразились на формировании ее личности?

Оксана признается, что живет одним днем, не строит планов и не заморачивается по поводу карьеры.

«Это опять отсылка к ее детству. Она так устала быть «родителем» для мамы и папы, что до сих пор стремится компенсировать это состояние во всех сферах жизни. Кстати, то, что младшие дети живут с отцом, Арчилом Геловани, а старший, Филипп,– с бабушкой, в очередной раз подтверждает: морально ей очень сложно быть для них классической матерью, поскольку она стремится прожить свое собственное состояние ребенка, а с материнством это очень плохо сочетается», — считает эксперт.

Если говорить о ее отношениях с партнерами, то она выбирает 2 модели: либо вступает в союз с позиции «маленькой девочки», либо – в роли родителя, подсознательно повторяя семейный сценарий.

«Это значит, что она живет с обидами и с постоянным чувством, что ей не хватает понимания, поддержки и заботы или претензиями к другим и к их поведению. Взаимодействие «взрослый-взрослый» — оптимальная позиция для здоровых отношений. Но это очень сложно для нее, поэтому актрисе никак не удается построить прочных отношений», — заявила психолог.