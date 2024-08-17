«Мужчину надо выбирать по минусам»: Анна Семенович раскрыла, как нашла нового возлюбленного

Певица Анна Семенович рассказала о своем романе и дала совет девушкам, которые состоят в отношениях. В эфире нового выпуска «Шоу Воли» на ТНТ экс-солистка группы «Блестящие» раскрыла свои критерии при выборе мужчины и призналась, что решила составить брачный контракт.

Не так давно стало известно, что Анна Семенович состоит в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером. Однако возлюбленный артистки на данный момент находится в официальном браке, а его жена вместе с сыном живут в Германии.

По словам знаменитости, сейчас ее избранник завершает бракоразводный процесс и готовится к переезду в Россию ради нее. Анна Семенович отметила, что готова выйти замуж, но для нее важно составить брачный контракт.

«Все, что мое — это мое, все, что его — делим пополам, а дети остаются со мной», — заявила певица.

Анна Семенович также порассуждала об отношениях в целом и раскрыла, на что девушкам стоит обращать внимание при выборе потенциального партнера. Экс-солистка «Блестящих» призвала смотреть на «минусы» мужчины.

«Когда мужчина щедрый, любит вас и балует, это прекрасно! Но мужчину надо выбирать по минусам. И если вам с этими минусами нормально, то вы сживетесь. У каждого человека есть как светлая, так и темная сторона. Я, например, очень контролирующая, я собственница, мне все нужно знать», — подчеркнула Анна Семенович.

Ранее сообщалось о том, что Анна Семенович поделилась подробностями о знакомстве со своим возлюбленным.