Мужчина заметил неприемлемый контент на YouTube-канале Григория Лепса и подал на певца в суд
В Замоскворецкий суд поступил иск в отношении Григория Лепса из-за его страницы на YouTube.
Фото: Starface.ru
В Замоскворецкий суд Москвы поступил иск в отношении певца Григория Лепса. Исковое заявление связано с публикуемым на YouTube контентом.
Истцом выступил некий гражданин Морозов. Он заявил о неприемлемости контента страницы певца, где выкладывают различные видео.
В настоящее время суд изучает материалы дела. Дата заседания еще не назначена.
Как выяснил сайт mk.ru в суде, истец заметил в роликах некие правонарушения. Его требования заключаются в удалении сомнительных публикаций.
Стоит отметить, что в официальном канале народного артиста можно найти лишь видео его выступлений на разных мероприятиях.
Ранее Лепс заявил, что ему доставляет удовольствие алкоголь. Размышляя о человеческих удовольствиях, певец заявил, что любителям выпить, как ему, «доставляет удовольствие нажраться».
Напомним, в конце 2022 года Лепс устроил драку в баре в Санкт-Петербурге. В тот вечер артист был нетрезв, о чем свидетельствовали чеки из заведения.