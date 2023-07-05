Мужчина заметил неприемлемый контент на YouTube-канале Григория Лепса и подал на певца в суд

В Замоскворецкий суд Москвы поступил иск в отношении певца Григория Лепса. Исковое заявление связано с публикуемым на YouTube контентом.

Истцом выступил некий гражданин Морозов. Он заявил о неприемлемости контента страницы певца, где выкладывают различные видео.

В настоящее время суд изучает материалы дела. Дата заседания еще не назначена.

Как выяснил сайт mk.ru в суде, истец заметил в роликах некие правонарушения. Его требования заключаются в удалении сомнительных публикаций.

Стоит отметить, что в официальном канале народного артиста можно найти лишь видео его выступлений на разных мероприятиях.

Ранее Лепс заявил, что ему доставляет удовольствие алкоголь. Размышляя о человеческих удовольствиях, певец заявил, что любителям выпить, как ему, «доставляет удовольствие нажраться».

Напомним, в конце 2022 года Лепс устроил драку в баре в Санкт-Петербурге. В тот вечер артист был нетрезв, о чем свидетельствовали чеки из заведения.