«Доставляет удовольствие нажраться»: Григорий Лепс вновь заговорил о любви к спиртному

В конце прошлого года 60-летний певец Григорий Лепс попал в громкий скандал. Он стал участником драки в одном из баров Петербурга. При этом, судя по чекам из заведения, артист в этот вечер был сильно не трезв. Впрочем, несмотря на все разговоры даже об уголовной ответственности, вокалисту удалось помириться с пострадавшим и уладить все мирным путем.

После этого Лепс стал часто шутить про спиртные напитки и свое пристрастие к ним. А на недавнем музыкальном событии так и вовсе заявил, что алкоголь доставляет ему удовольствие. «Удовольствий настолько много, и у людей они бывают разными. У любителя выпить - это процедура. Как у меня. Ему доставляет удовольствие нажраться. Ну такое тоже бывает», - отметил Григорий в беседе с корреспондентом издания mk.ru.

При этом певец уточнил, что обладает крепкой силой воли, поэтому может держать себя в руках и контролировать. Однако с возрастом он стал замечать, что часто срывается. Это касается и еды, не только спиртного. По его словам, он пробовал диеты в своей жизни, но сейчас уже нет.

Также Григорий Лепс раскрыл, какого образа жизни придерживается в принципе. Он признался, что у него мало свободного времени, а когда оно появляется, то он старается отдыхать за просмотром исторических сериалов. «Занимаюсь физкультурой с утра пораньше, потом бегу на студию, если нужно что-то спеть, затем у меня в Москве выступление, либо вылетаю куда-то петь», - рассказал о своем типичном дне артист.

Ранее блогер Рустам Солнцев обвинил Лепса в алкоголизме.