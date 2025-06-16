«Глупо»: Пригожин отреагировал на слова Гогунского о том, что у женщины не может быть плохого настроения

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявления актера Виталия Гогунского о разнице между мужчинами и женщинами, а также слова о том, что у последних не может быть плохого настроения. Муж певицы Валерии считает, что мужчина обязан быть внимательным с избранницей.

Комментарий продюсера приводит Woman.ru.

Пригожин считает, что всегда в хорошем настроении пребывают только люди «с особым заболеванием».

«Поэтому ждать, что у твоей второй половинки будет всегда все идеально, по меньшей мере глупо. Мужчина обязан внимательно относиться к женщине», - считает продюсер.

Он уверен, что в отношениях все приходит с возрастом. Также бизнесмен высказался против доминирования одного человека над другим.

Пригожину «странно слышать», что кто-то от рождения выше другого. Он против эгоизма и возвышенности мужчины в отношениях.

«В отношениях не должно быть эгоизма, наоборот, со временем люди учатся уважать, уступать друг другу», - размышляет муж Валерии.

Он считает неправильным, если мужчина ставит себя выше. Пригожин напомнил: есть не только ты, но и близкие.

Ранее продюсер признавался, что его раздражают жалобы на жизнь от первой семьи.