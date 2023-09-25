«Мужчина теряется»: Константин Крюков рассказал, как дочь снесла ему голову

Константин Крюков признался, что появление на свет дочки Юлии стало для него большим счастьем. Об этом сообщает WomanHit.ru.

Актер отметил, что девочка родилась, когда он был совсем молодым, и тогда он не до конца понимал, что происходит.

«Было еще 150 других забот, и того, и сего, и вообще мне кажется, что мужчина в юном возрасте теряется от этого процесса и не понимает, что с этим делать», – заявил он.

По словам Константина, самое страшное было, когда он не мог понять, что ребенок как-то реагирует именно на его действия. Но дочь уже выросла и отлично ладит со звездным папой: они много общаются и по возможности проводят вместе время.

Крюков добавил, что девочка учит его разбираться в трендах и помогает ему понимать молодежь. Кроме того, у него с Юлией совпадает вкус на музыку, а также они оба любят кино.

«Это как будто есть второй «ты» с новой точкой зрения, и этот второй «ты» по-другому смотрит на мир, заново его проживает, и делится с тобой, дает тебе тоже возможность с этой точки зрения прожить мир», – подчеркнул артист.

Дочь Константина Крюкова родилась в 2007 году от первой жены, с которой ему удалось сохранить хорошие отношения. Сам актер уверен, что общие дети связывают людей, поэтому «всегда лучше дружить, чем воевать».

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