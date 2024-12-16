«Мужчина с большой буквы»: Мария Горбань призналась в симпатии к женатому Прилучному

Актриса Мария Горбань заявила, что ее обворожил 37-летний Павел Прилучный. Об этом сообщает The Voice.

Мария и Павел снялись в комедии «Постучись в мою Тверь», которую снимал супруг актрисы. Горбань заявила, что осталась в восторге от работы с Прилучным. Она назвала его «настоящим мужчиной», который делал все для ее комфорта на площадке.

«Я впервые работала с Пашей, и была просто обворожена им. У нас оказались непростые съемки — было холодно, мы поднимались на какие-то крыши по деревянным лестницам, там вечные занозы. А Паша — настоящий мужчина с большой буквы — делал все, чтобы было комфортно, и не только мне», — высказалась артистка.

Также Горбань считает коллегу талантливым актером, который сильно вживается в роль. По словам знаменитости, иногда она забывала текст и просто наблюдала за игрой Павла.

«Кстати, мой супруг дружит с Пашей, они вместе сделали много проектов. Короче, была отличная атмосфера на площадке», — резюмировала Горбань.

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