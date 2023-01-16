Мужчина пришел на помощь Бузовой после падения на большой скорости в горах Сочи

Певица и телеведущая Ольга Бузова упала в горах Сочи во время спуска на горных лыжах. Соответствующее видео она опубликовала в Telegram.

На нем запечатлено, как в один момент Бузова падает в снег, а лыжные палки отлетают в сторону. С головы артистки даже слетела повязка.

«Ты как?» - спросил инструктор, который сопровождал певицу, снимал ее катание на телефон, и, соответственно, пришел на помощь.

«Как я только что навернулась», - рассказала певица. «Разогналась слишком сильно», - объяснила Бузова свое падение.

Она написала, что «обожает кататься на лыжах», но «иногда падет», «несмотря на высокий уровень лыжницы».

Некоторые подписчики усомнились в уровне владения горными лыжами. В комментариях под постом появились следующие слова: «Несмотря на слитно пишется, и уровень лыжницы у Вас невысок».

Ранее сообщалось, что сестра Бузовой Анна сменила имидж и стала копией певицы.