Мужчина пришел на помощь Бузовой после падения на большой скорости в горах Сочи
Ольга Бузова упала на большой скорости при лыжном спуске в Сочи.
Фото: Freepik.com
Певица и телеведущая Ольга Бузова упала в горах Сочи во время спуска на горных лыжах. Соответствующее видео она опубликовала в Telegram.
На нем запечатлено, как в один момент Бузова падает в снег, а лыжные палки отлетают в сторону. С головы артистки даже слетела повязка.
«Ты как?» - спросил инструктор, который сопровождал певицу, снимал ее катание на телефон, и, соответственно, пришел на помощь.
«Как я только что навернулась», - рассказала певица. «Разогналась слишком сильно», - объяснила Бузова свое падение.
Она написала, что «обожает кататься на лыжах», но «иногда падет», «несмотря на высокий уровень лыжницы».
Некоторые подписчики усомнились в уровне владения горными лыжами. В комментариях под постом появились следующие слова: «Несмотря на слитно пишется, и уровень лыжницы у Вас невысок».
Ранее сообщалось, что сестра Бузовой Анна сменила имидж и стала копией певицы.