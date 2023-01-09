Анна Бузова сменила имидж и стала копией своей звездной сестры Ольги
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Анна Бузова уже несколько лет пытается чего-то добиться в жизни без помощи своей знаменитой сестры. Она даже гневно высказывалась по поводу СМИ, которые постоянно ее воспринимают только родственницей телеведущей, а не как самостоятельную успешную личность. Девушки не раз конфликтовали даже по этому поводу, но сейчас у них наступило перемирие. И теперь Анна, по всей видимости, решила не скрывать свое родство с известной артисткой, а наоборот продемонстрировать его во всей красе.
Долгое время Бузова-младшая не изменяла длинным волосам, которые часто завивала или делала высокие хвосты. Иногда в личном блоге она писала, что хочет что-то изменить в своей внешности, но все никак не решалась. Но недавно девушка удивила поклонников, опубликовав небольшое видео с челкой.
«Психанула! Девочки, признавайтесь, как часто у вас возникало желание сделать стрижку или хотя бы отрезать челку?! У меня такое частенько происходит, но я вспоминаю, как долго она потом отрастает. Так что, если у вас появилось огромное желание стать счастливым обладателем челки, вот вам легкий способ, как за пару минут ее сделать. И необязательно для этого что-то резать!» - сообщила Анна Бузова.
Анна Бузова
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Как можно понять из поста блогера, она все-таки не отрезала волосы, а купила накладную челку. Многие пользователи в Сети отметили, что с таким имиджем Анна сильно стала похожа на свою сестру. В комментариях написали, что девушки теперь буквально близняшки.
Рада или нет такому сходству с Ольгой Анна – неизвестно. Хоть они и говорят, что сейчас находятся в хороших отношениях, недавно перед Новым годом сестры проводили время с мамой. Правда, по отдельности. Это натолкнуло поклонников на мысль, что девушки вновь находятся в ссоре.