76-летняя Клара Новикова раскрыла своего молодого любовника

Клара Новикова не распространялась о личной жизни после потери второго супруга. Однако недавно артистка раскрыла, что у нее появился новый роман.

Отметив, что вокруг нее всегда было много достойных мужчин, Новикова призналась, что ее новый возлюбленный молод. Однако это не мешает их отношениям. «Я его воспитываю», – иронично добавила артистка.

Также Новикова указала, что играть свадьбу третий раз не планирует. Она теперь за отношения без наличия штампа в паспорте.

Ранее мы писали, что Клара Новикова вспомнила свое первое впечатление об Инне Чуриковой.