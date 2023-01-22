15:46, 22 января 2023
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76-летняя Клара Новикова раскрыла своего молодого любовника
Клара Новикова раскрыла свой новый роман.
Клара Новикова не распространялась о личной жизни после потери второго супруга. Однако недавно артистка раскрыла, что у нее появился новый роман.
Отметив, что вокруг нее всегда было много достойных мужчин, Новикова призналась, что ее новый возлюбленный молод. Однако это не мешает их отношениям. «Я его воспитываю», – иронично добавила артистка.
Также Новикова указала, что играть свадьбу третий раз не планирует. Она теперь за отношения без наличия штампа в паспорте.
Ранее мы писали, что Клара Новикова вспомнила свое первое впечатление об Инне Чуриковой.
Источник фото:Starface
Источник:Московский комсомолец
Автор:Галина СьюТеги: