«Мужчина должен соответствовать женщине»: Водонаева заступилась за Рудову после ее слов о мужчинах

Алена Водонаева вступилась за Наталью Рудову на фоне волны критики. Телеведущая прокомментировала бурное обсуждение высказываний актрисы о личной жизни.

Недавно Рудова откровенно рассказала, каким видит своего будущего партнёра, отметив, что хочет рядом молодого, привлекательного мужчину, который не будет альфонсом. Эти слова вызвали шквал негативных комментариев в ее адрес.

Водонаева сочла подобную реакцию несправедливой и решила публично высказать своё мнение по поводу ситуации. По ее словам, в требованиях Рудовой нет ничего странного или предосудительного.

«Почему такое огромное количество комментаторов удивляется простой истине — мужчина должен соответствовать женщине, а женщина должна соответствовать мужчине. Тем более когда речь идет о взрослых людях. Кого, по мнению лохов критиков, должна хотеть видеть рядом с собой красивая, взрослая, самодостаточная девушка, которая все в своей жизни сама заработала и создала?» — написала Алена в в блоге.

Телеведущая подчеркнула, что зрелая и успешная женщина вправе выбирать партнера, который соответствует ее уровню и жизненным ценностям, и не должна оправдываться за свои предпочтения.

