«Вид стал более возрастным»: что случилось с лицом 43-летней Алены Водонаевой

«Чтобы этого избежать, часто применяются филлеры. Они помогают скулам обрести наполненность, скулы становятся более выделенными. Скорее всего, у Алены Водонаевой такая ситуация, и она прибегла к инъекциям. Но такой внешний вид не является трендом, ведь сейчас все хотят иметь натуральную внешность. Хочется отметить, что из-за худобы изменились и плечи Алены. Они утратили молодой вид, кожа стала менее эластичной, появились провисания. Руки также стали более возрастные, так как в 43 года кожа уже не так сокращается, как, к примеру, в 25 лет. Одним словом, худоба может придавать человеку возраст, поэтому с ней нужно быть очень осторожными»