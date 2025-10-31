«Вид стал более возрастным»: что случилось с лицом 43-летней Алены Водонаевой
Поклонники экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой обеспокоились состоянием ее здоровья из-за экстремальной худобы. Телеведущая за короткий срок буквально превратилась в тростинку. Некоторые подозревают, что Алена могла прибегнуть к пластической операции, так как ее впалые щеки выглядят не совсем естественно. При этом звездный пластический хирург Сергей Свиридов в беседе с сайтом «Страсти» усомнился в том, что Водонаева ложилась под скальпель ради такого эффекта.
«Действительно, Алена сильно похудела, и это отобразилось на всем ее облике. В таких случаях уменьшаются в размерах не только талия, бедра, плечи, руки, а также грудь. Лицо при этом «проваливается», то есть западает височная область, средняя зона лица, скулы, углы челюсти начинают выпирать. В ряде случаев эти изменения являются красивыми. Но в случае с Аленой Водонаевой, это выглядит ненатурально. В целом внешний вид принимает даже пугающие черты»
Сергей Свиридов
Хирург также напомнил, что звезде «Дома-2» 43 года. В этом возрасте в результате похудения лица может проявиться недостаточность проекции скуловой кости, средняя зона лица деформируется.
«Чтобы этого избежать, часто применяются филлеры. Они помогают скулам обрести наполненность, скулы становятся более выделенными. Скорее всего, у Алены Водонаевой такая ситуация, и она прибегла к инъекциям. Но такой внешний вид не является трендом, ведь сейчас все хотят иметь натуральную внешность. Хочется отметить, что из-за худобы изменились и плечи Алены. Они утратили молодой вид, кожа стала менее эластичной, появились провисания. Руки также стали более возрастные, так как в 43 года кожа уже не так сокращается, как, к примеру, в 25 лет. Одним словом, худоба может придавать человеку возраст, поэтому с ней нужно быть очень осторожными»
Сергей Свиридов
Однако, несмотря на худобу, эксперт отметил, что в целом Алена выглядит хорошо. И пластика в этом могла сыграть не последнюю роль.
«У нее идеально подсушенное тело. У Алены также достаточно аппетитная грудь. Как правило, у таких худых женщин ее не бывает, да и после родов форма теряется. А мы знаем, что у Алены есть сын. Поэтому, не исключено, что ей были установлены имплантаты, возможно даже с подтяжкой. Вероятно, также Водонаева в свое время выполнила липосакцию в области талии и бедер, а также блефаропластику, так как со временем веки становятся проблемной зоной каждого человека»
Сергей Свиридов
