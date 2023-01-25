«Мужчин не подпускаю»: Маша Распутина всегда скрывала, почему на массаж ходит только к женщинам
Маша Распутина впервые объяснила, почему делает массаж исключительно у женщин.
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Певица Маша Распутина скрывала, почему ее тело разрешено массировать только женщинам. Артистка поделилась, что «мужчин не подпускает», и объяснила, с чем это связано.
«У меня все массажистки-женщины», - сделала признание Распутина.
Оказалось, что это связано отнюдь не с ревностью мужа. С ним она 25 лет состоит в браке и уверяет, что в паре царят «хорошие отношения».
«Я не могу при мужчине расслабиться. А этого просто необходимо!» - объяснила Распутина, почему делает массаж у женщин.
Также она призналась, что в последнее время борется с морщинами при помощи бани, а не косметических процедур. После этого она выпивает чай и обязательно делает массаж.
Ранее муж Распутиной Виктор Захаров не стал рассказывать, как певица встретила Новый год. По его словам, правда о роскошном праздновании может вызвать негодование у поклонников.