«Не хочется злить народ»: муж Маши Распутиной скрывает правду об их новогодних развлечениях

Муж Маши Распутиной решил не распространяться о том, как именно его супруга встретила Новый год.

Аргументировал он это тем, что если вся правда о роскоши, в которой купается жена, всплывет на поверхность – это вызовет негодование со стороны публики и многочисленных поклонников.

Напомним, Виктор Евстафьевич Захаров занимается благотворительностью.

По информации, доступной из официальных источников, он поддерживает несколько российских школ, а также участвует в реставрации православных храмов.

Судя по всему, Захарову тоже не по душе тяга Маши Распутиной развлекаться на полную катушку.

Стоит отметить, что в свои 57 Распутина обладает не только репутацией светской львицы, но и не менее впечатляющим рядом объектов недвижимости, находящейся у нее в собственности.

Так у звезды есть по меньшей мере 4-х этажный особняк на Рублевке и элитную 500-метровую квартиру в Кивеве, а также квартира в жилищном комплексе «Камелия» в курортном Сочи.