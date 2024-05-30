Мужа Заворотнюк Петра Чернышева засняли в отеле: выглядел изможденным

Фигуриста Петра Чернышева засняли за пять дней до смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Он провел ночь в отеле и при этом выглядел изможденным. Об этом сообщает сайт Super.

Журналисты заметили спортсмена 24 мая. Он принял участие в шоу «Чудеса тридевятые», в котором являлся режиссером-постановщиком, а после отправился не домой, а в гостиницу. Он остановился в четырехзвездочном отеле в Москве. Там провел всю ночь. На кадрах, которые опубликовали в СМИ, Чернышев выглядел совсем уставшим. По всей видимости, на состояние фигуриста повлияла не только работа, но и плохое самочувствие жены.

Напомним, что заметно хуже Анастасии Заворотнюк стало две недели назад. Она стала чаще жаловаться на слабость и сильные головные боли. Источники сообщали, что она сильно исхудала и практически перестала двигаться.

По данным Mash, умерла актриса в больнице. Ее близкие в этот момент находились дома. Когда врачи позвонили им и сообщили о критическом состоянии пациентки, они все бросили и поехали в клинику. По другой информации, Анастасия в последние дни жизни была в хоспипе и скончалась на руках Петра Чернышева, который от нее практически не отходил.

Ранее портал «Страсти» рассказал, чем известна Анастасия Заворотнюк, и от чего она умерла.