«Мужа увели, а вот талант не отнять»: раскрыт гонорар уехавшей Елены Степаненко в России

Продюсер Евгений Морозов рассказал о гонораре Елены Степаненко в России в 3 млн. Его слова приводит Kp.ru.

Елена Степаненко стала популярной у молодежи после того, как ролики с ее номерами попали в тренды в Сети. На сегодняшний день юмористка проживает в США. Продюсер Евгений Морозов, который организовал Елене первый гастрольный тур, считает: если знаменитость вернется в Россию, то ее гонорар составит не меньше 3 млн. По его мнению, современные юмористы не обладают талантом Степаненко, и публика это осознает.

«Если Елена все же решит вернуться на сцену, гонорар ее будет не меньше 3 млн рублей. И я думаю, будут аншлаги. Потому что люди устали от юмора молодых стендаперов и сейчас, натыкаясь в соцсетях на выступления Степаненко, осознают: «Вот он, настоящий талант». Елена ведь прекрасная актриса. Мужа у нее увели, а вот талант не отнять», — высказался продюсер.

Морозов вспоминает, что в начале карьеры юмористка добилась успеха благодаря харизме. В те годы гонорар Елены составлял 7 тысяч долларов, а ее конкурентка Клара Новикова зарабатывала 1,5 тысячи.

«Степаненко отличалась от своей коллеги тем, что на ее концертах были аншлаги, но при этом у нее был скромнейший райдер — вода с лимоном, и все. А Кларе Новиковой нужны были три бутылки коньяка и бутерброды с осетриной», — резюмировал продюсер.

