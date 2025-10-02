«Кризис юмора»: Петросян заявил о популярности у молодежи
© Komsomolskaya Pravda/East News
Народный артист России Евгений Петросян на фоне жалоб многих юмористов на кризис индустрии заявил о своей популярности у молодежи. По словам артиста, на его концерты ходит много молодых людей.
Об этом узнало издание «Абзац».
Петросян заявил, что «кризис юмора – непростой вопрос». Артист эстрады считает: нужно провести исследование на тему того, что произошло и что можно сделать.
«Дай бог, чтобы молодежь интересовалась старым контентом. На моих концертах молодых людей много даже сейчас», - высказался Петросян.
В 2024 году артист жаловался, что наполняемость залов снизилась. Петросян был уверен – ситуацию сложно переломить.
Ранее сообщалось, что видео с отрывками выступлений юмористки Елены Степаненко набирают миллионы просмотров. Более двух миллионов набрал ролик, в котором комикесса рассуждает о влиянии развода на женщину. Интернет-пользователи пишут, что «доросли» до этих шуток.