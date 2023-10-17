Мужа Саши Савельевой Сафонова требуют признать иноагентом

Мужа 39-летней певицы Саши Савельевой, актера Кирилла Сафонова требуют признать иноагентом и проверить на финансирование ВСУ. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Телеграм-канал SHOT.

С соответствующим заявлением обратились к Министру юстиции РФ Константину Чуйченко члены общественного движения «Ветераны России». Они отметили, что 50-летний Кирилл Сафонов переехал с Сашей Савельевой и сыном в Израиль.

В мае 2023 года певица заявила, что они уже 14 лет живут в Израиле.

По данным общественников, актер все же продолжает зарабатывать в России. Он снимается в отечественных фильмах и играет в «Современнике».

Напомним, несмотря на то, что в стране обострилась политическая ситуация, уезжать из Израиля Саша не собирается. Недавно певица показала кадры, на которых она вместе с сыном прячется в бомбоубежище. На этот раз знаменитость вновь вышла на связь и поделилась своими переживаниями.

Еще недавно певица призналась, что страдает от депрессии, однако ей удалось избавиться от недуга и теперь артистка думает о рождении второго ребенка. Впервые она стала мамой четыре года назад, и после этого у Савельевой началась постродовая депрессия.