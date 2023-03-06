«Мужа не так выбирала»: известная писательница подколола Ксению Бородину

Блогер и писательница Лена Миро, известная своими острыми высказываниями в адрес российских деятелей шоу-бизнеса, решила обратить внимание на Ксению Бородину.

Миро написала, что в отличие от Ксении, ей гораздо больше импонирует поведение её бывшего мужа Курбана Омарова.

В частности, писательница находит очень трогательной заботу Омарова о детях даже после развода.

«Каким бы Омаров ни был, отец из него хороший», – прокомментировала Миро на своем личном сайте отношения пары.

Кроме того, Елена Владимировна упомянула, что не понаслышке знакома со скверным характером бывшей ведущий «Дома 2».

«Мужа она не так выбирала, вот и в конце концов потеряла», - заключила жестокой мыслью Лена свой откровенный пост.

Ранее мы писали, что предприниматель и бывший муж Бородиной честно признался о том, как непросто быть мужчиной в России.