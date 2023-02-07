«Круглосуточный банкомат»: Курбан Омаров порассуждал, что значит быть мужчиной в России

Бывший муж ведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров порассуждал на тему, что значит быть мужчиной в России. Подписчики отметили, что в нем нет соответствующих качеств.

В свои 42 года Омаров считает, что быть мужчиной – это являться «круглосуточным банкоматом на ногах». По его словам, от мужчины ожидают, что он станет «добытчиком» и «защитником», «по сути, супергероем в спортивном костюме», пришел к выводу Омаров.

«И не стоит забывать об ответственности за воспитание детей», - отметил бывший муж Бородиной.

«В заключение, быть мужчиной в России означает совмещать свои обязанности кормильца, защитника и наставника, стараясь не сойти с ума. Зато ты можешь носить спортивный костюм куда хочешь», - сыронизировал Омаров.

Подписчики возмутились от написанного им. Большинство комментариев сводились к следующему: «Быть мужчиной – это точно не про тебя». Кто-то решил, что Омаров – «типичный муж в Москве».

Ранее блогер Лена Миро дала совет Ксении Бородиной, чтобы вернуть Омарова.