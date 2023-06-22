Мужа Гурцкой могли спасти, если бы самолет не развернули: кто виноват, что мужчина был вынужден умирать

Муж певицы Дианы Гурцкой, федеральный чиновник Петр Кучеренко мог выжить, если бы самолет, на котором он возвращался из служебной командировки, сел в Волгограде, а не в Минеральных водах. Об этом пишет издание Woman.ru, которое привело мнение неназванных экспертов.

По информации источника, аэропорт Волгограда не принял борт для посадки и экипажу пришлось лететь до Минвод – это в 4 раза дальше. Причина отказа диспетчеров принять самолет неизвестна.

Как следует из данных сервиса Flightradar, 20 мая борт с Кучеренко направлялся в Москву с посадкой в Касабланке. Самолет прошел над Черным морем и взял курс на Минводы, потом на Волгоград.

Когда борт приближался к границе Волгоградской области и Калмыкии, что в ста километрах от аэропорта, судно резко развернули – в итоге самолет направился в Минводы. О том, кто решил сменить маршрут и почему пилоты не настояли на посадке в Волгограде, неизвестно. Но задержка стоила мужу Гурцкой жизни.

В Минводах борт уже ждала бригада врачей. Но медики не смогли ничего сделать – Кучеренко был мертв.

Ранее мы писали, как женщина, представившаяся врачом, пыталась оказать помощь мужу Гурцкой в самолете. Несмотря на все попытки, 20 мая в 23:49 врачи констатировали смерть чиновника.