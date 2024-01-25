Мужа Елены Блиновской потребовали признать банкротом из-за долгов, об этом сообщает Woman.ru.

Над семьей блогерши Елены Блиновской нависла новая угроза. На этот раз с проблемами столкнулся супруг продавщицы марафонов счастливой жизни. По данным Федресурса, крупный банк требует признать Алексея Блиновского банкротом из-за невыполнения обязанностей по кредитному договору.

«Банк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным индивидуального предпринимателя Блиновского Алексея Владимировича», — сказано в сообщении.

О том, какая сумма задолженности у супруга блогерши, не сообщается.

Напомним, суд арестовал почти всю недвижимость Елены Блиновской. Сейчас ей нечем выплачивать скопившийся долг перед государством, который составляет 1,4 миллиарда рублей.

Накануне Блиновскую отправили в СИЗО из-за нарушения режима домашнего ареста.

Ранее мы писали о том, что Елена Блиновская выставила на продажу особняк почти за 600 млн рублей.