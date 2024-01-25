Елена Блиновская выставила на продажу особняк почти за 600 млн рублей

Блогер Елена Блиновская продает особняк в элитном поселке в Подмосковье за 599 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, объявление о продаже роскошного объекта в элитном поселке в Истре появилось за месяц до перевода Елены в СИЗО. Уточняется, что именно в этом особняке силовики проводили обыск, когда против Блиновской возбудили уголовное дело за неуплату налогов.

При этом близкий к Блиновской источник сообщил, что она не планировала и не собирается продавать подмосковное поместье, которое у нее в ипотеке. Выяснилось, что «эксклюзивное предложение» является маркетинговым ходом некоторых агентов по недвижимости.

Некоторые риелторы с помощью особняка звезды хотят привлечь внимание состоятельных людей, однако предложить им другие варианты, которые долгое время не могут продать. Так, всех интересовавшихся объявлением информировали, что объект якобы уже куплен, после чего предлагали остальные дома по более низкой цене.

Ранее адвокат Карен Погосов не стал скрывать возможность Елены Блиновской расплатиться по долгам.