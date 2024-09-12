Мужа Елены Блиновской отпустили после допроса в зоне СВО

Супруга блогерши Елены Блиновской Алексея отпустили после допроса в зоне СВО на Украине. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, правоохранители общались с Блиновским из-за его неявки к следователю в Москве. Мужчина проходит как соучастник по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств, судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

После допроса супруга блогерши отпустили, сейчас он продолжает выполнять боевые задачи в зоне СВО на Южно-Донецком направлении.

Напомним, в июне текущего года Алексея Блиновского объявили в федеральный розыск, позднее выяснилось, что тот заключил контракт с Минобороны РФ. Супруги Блиновские фигурируют в уголовном деле по обвинению в уклонении от налогов. Также их обвинят в отмывании денег.

Стоит отметить, что Блиновский воевал добровольцем и получал за это 255 тысяч рублей в месяц. Сначала он находился под Красногоровкой в штурмовом подразделении, после чего мужчина был переведен в состав 95-го стрелкового полка, который находится под селом Урожайное в Донецкой народной республике.

Ранее мы писали, что Блиновская проигнорировала вопросы о задержании мужа в зоне СВО.