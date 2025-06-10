Муж Яны Поплавской объяснил, почему они с женой редко выходят в свет

57-летняя актриса Яна Поплавская впервые за долгое время вышла в свет с мужем, радиоведущим Евгением Яковлевым. Супруги появились вместе на премьере мюзикла.

По словам Яковлева, они давно не выходили в свет из-за большой занятости: пара активно помогает бойцам СВО. Поэтому супругам некогда было думать о светской жизни, пишет mk.ru.

Однако Яна и Евгений не смогли пропустить церемонию чествования выдающихся дипломатов и показ номеров нового мюзикла. Актриса выбрала для выхода в свет черное платье свободного кроя, а ее муж — белую рубашку и брюки бежевого цвета.

За Яковлева Поплавская вышла замуж в 2022 году. Актриса старше супруга на 15 лет. До этого состояла 25 лет в браке с режиссером Сергеем Гинзбургом, от которого родила двух сыновей: Клима и Никиту.

Ранее актриса раскритиковала современное российское телевидение и призвала вернуть в эфир шоу с «исконными русскими ценностями».