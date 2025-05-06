Муж Виктории Дайнеко признался, что любит ходить по светским вечеринкам. Об этом сообщает mk.ru.

Около недели назад Виктория Дайнеко расписалась с геологом Беркели Овезовым. Знаменитость периодически появляется вместе с супругом на светских мероприятиях — на днях они вновь вышли в свет.

Журналисты решили поинтересоваться, кто из возлюбленных больше любит посещать публичные мероприятия. Овезов заявил, что ходит на красные дорожки только в присутствии жены.

«Конечно, я же с Викторией, люблю [ходить на мероприятия, — прим. ред.]», — заявил он.

Певица рассказала, что тоже не любит посещать светские мероприятия в одиночку.

«Когда он со мной — мне хорошо, а когда я одна — мне не нравится», — объяснила она.

Ранее мы писали о том, какую сумму могла потратить Дайнеко на свадебное платье.