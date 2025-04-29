«Не особо впечатляет»: какую сумму могла потратить Дайнеко на свадебное платье

Весной 2025 года Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал геолог Беркели Овезов. Для торжества певица выбрала платье от известного бренда, стоимость которого может составлять от 500 тысяч до миллиона. Несмотря на ценник наряда, профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева считает его неудачным и несоответствующим уровню торжества. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Для свадебного торжества она выбрала шелковое платье с корсетом на плетеных двойных бретелях и с пышным низом от известного бренда. Предположительно, его стоимость может составлять от 500 тысяч до миллиона рублей. Несмотря на высокую цену ,следует отметить, что, к сожалению, платье особо не впечатляет и не вполне удачно. Бретели широко расположены на плечах невесты, на некоторых фотографиях и видео видно, что они спадают. Следует предположить, что невеста была вынуждена отвлекаться во время торжества, чтобы поправлять их. Корсет не имеет хорошей посадки на фигуре Виктории. Видно, что он был спроектирован с нарушениями или на типовую фигуру без учета индивидуальных особенностей невесты. Фасон платья – традиционный свадебный, он ничем не удивляет. Плетеные бретели выглядят довольно грубо на фоне самого платья, при этом корсет с V-образным удлинением внизу спереди также обрамлен плетеной тесьмой... Юбка имеет сильную присборку, на жестком шелке это выглядит просто и не соответствует высокому уровню мероприятия», — высказалась Надежда.

Зато, по мнению эксперта, у Виктории были удачная укладка и профессиональный макияж.

Жених был одет в традиционный темно-синий костюм с белой рубашкой и галстуком, все элементы его одежды, в отличие от Дайнеко, подчеркивали торжественность момента.