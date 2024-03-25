Муж Вики Цыгановой после теракта в «Крокусе» обвинил группу «Пикник» в сатанизме

Продюсер Вадим Цыганов заявил о наличии мистических моментов в трагедии, произошедшей 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». По его мнению, войну России объявили сатанисты.

Муж певицы Вики Цыгановой также заявил о причастности к потусторонним силам коллектива группы «Пикник».

«Я зашел узнать про „Пикник“, и... судя по тому, что я увидел - это сатанизм неприкрытый. Он и в блогах, и в текстах, и в подаче. Меня это поразило», — заявил продюсер в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Вики Цыгановой.

Он также обратил внимание на то, что 23 марта отмечается Пурим — праздник, на который евреи едят уши поверженного ими врага.

«И мы видим видео, где отрезаются уши вживую и человека заставляют есть. Это уже посыл спецслужб. Наши ребята точно понимают, с кем они работают. Значит, все это не просто цифры, не просто совпадение», - отметил муж исполнительницы хита «Русская водка».

Продюсер напоследок призвал всех задуматься и обращать внимание на детали, так как, по его мнению, случайностей не существует.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди открыли прицельный огонь из автоматов по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По предварительным данным, в результате погибли 137 человек, в том числе трое детей, более 180 пострадали.

Ранее общественная активистка и юрист Катя Гордон обнаружила у группы «Пикник» «сатанинскую» символику.