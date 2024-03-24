Катя Гордон высказалась о слабой охране «Крокус Сити Холла» и нашла тайные символы у группы «Пикник»

Екатерина Гордон обнаружила у группы «Пикник» «сатанинскую» символику. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Общественная активистка и юрист Катя Гордон высказалась о теракте, произошедшем 22 марта в «Крокус Сити Холле». Она заявила, что не понимает, почему в концертном зале не была организована нормальная охрана.

«Мне надо пояснить, сколько людей было не расстреляно, а просто задохнулось от пожара, почему выходы пожарные были заблокированы, почему из охраны было несколько безоружных мужиков?! Почему спасал всех несовершеннолетний мальчик?» — задалась вопросами она.

Гордон поддержала Яну Рудковскую, которая ранее высказывалась о слабой охране мероприятия. Кроме того, Гордон обратила внимание на символику группы «Пикник», которая должна была выступать в тот вечер.

«Группа „Пикник“, кстати, любители сатанистской и масонской символики. И если мы за „радугу“ преследуем по закону, может с рогатыми и всевидящим оком разберёмся, которые на обложках у „уважаемой“ группы», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский выступил с обращением в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».