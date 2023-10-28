Муж Вики Цыгановой не позволил Алле Пугачевой исполнить хит «Приходите в мой дом»

На канале журналиста Юрия Дудя*(Признан иноагентом на территории РФ) вышло интервью с певицей Викой Цыгановой и ее мужем Вадимом. В ходе беседы композитор рассказал, что Алла Пугачева хотела исполнить его хит «Приходите в мой дом». Он признался, что отказал примадонне, так как никогда не считал ее интересной певицей.

«Она мне и сейчас не интересна, и тогда не была интересна. Ни как продюсер, ни как автор», — сказал муж Вики Цыгановой.

Супруги также высказались против артистов, которые продолжают выступать за границей в настоящее время. В частности, Вадим Цыганов раскритиковал Олега Газманова за концерт в Дубае и назвал его «глупцом». Кроме того, Валерия Меладзе и Александра Ревву супруги сравнили с «нечистью», сообщает The Voice.

Ранее мы писали, что Вика и Вадим Цыгановы назвали интервью у Дудя* скучным, так как со стороны журналиста получилась «попса». Было заметно, что ему тяжело поддерживать диалог, и он все время возвращался к одним и тем же темам.

*(Признан иноагентом на территории РФ)