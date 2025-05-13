Муж устроил роскошный праздник: жена Стаса Михайлова показала стройные ноги в мини-платье в день 52-летия
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На днях жене певца Стаса Михайлова Инне исполнилось 52 года. Народный артист устроил роскошный праздник для любимой в караоке.
Мероприятие прошло в закрытом формате без представителей прессы, но несколько снимков с дня рождения именинница опубликовала на своей страничке в соцсети. Инна выбрала для праздника ярко-красное платье длины мини с пайетками и перьями на рукавах. Наряд подчеркнул ее стройную талию и ноги – жена артиста выглядит заметно моложе своих лет.
На празднике присутствовала дочь Инны от первого брака Ева. Сам Михайлов развлекал виновницу торжества своими песнями.
«Муж исполнял мною любимые песни!», - поделилась Михайлова, поблагодарив супруга за прекрасный вечер.
Исполнитель хита «Все для тебя» познакомился с Инной в 2006 году, но женился на ней только в 2011. У супругов есть двое общих детей – 15-летняя Иванна и 12-летняя Мария.
Напомним, недавно Стас Михайлов отметил свое 56-летие. Жена артиста трогательно обратилась к нему в день рождения.