Муж устроил роскошный праздник: жена Стаса Михайлова показала стройные ноги в мини-платье в день 52-летия

На празднике присутствовала дочь Инны от первого брака Ева. Сам Михайлов развлекал виновницу торжества своими песнями.

«Муж исполнял мною любимые песни!», - поделилась Михайлова, поблагодарив супруга за прекрасный вечер.

Исполнитель хита «Все для тебя» познакомился с Инной в 2006 году, но женился на ней только в 2011. У супругов есть двое общих детей – 15-летняя Иванна и 12-летняя Мария.

Напомним, недавно Стас Михайлов отметил свое 56-летие. Жена артиста трогательно обратилась к нему в день рождения.