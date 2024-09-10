«Муж успокаивал и держал за руку»: ставшая мамой во второй раз Зоя Бербер рассказала о родах

В июне 37-летняя звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер стала мамой во второй раз — у актрисы и ее мужа Максима Белбородова родился сын. В беседе с PROZVEZD артистка рассказала о знакомстве с супругом и совместных родах.

По признанию Зои Бербер, после съемок в сериале «Реальные пацаны» в ее жизни начался новый этап. Актриса встретила «мужчину мечты» — своего будущего мужа, актера Максима Белбородова.

«Во время финальных съемок, чтобы чем-то занять себя в нашем актерском вагончике, писала на листочке, каким должен быть мой будущий избранник. <…> Указала желаемые цвет глаз, черты характера… И сработало! Совпадения с тем, что я расписала, почти на 100%! Мой любимый мужчина, он же с 7 февраля мой новый муж», — поделилась Зоя Бербер.

Спустя менее полгода после свадьбы у знаменитости и ее мужа родился сын, которого назвали в честь отца.

«16 июня я стала мамой во второй раз. Сына назвала в честь мужа, актера Максима Белбородова. Теперь в этом мире есть и Белбородов-старший, и Белбородов-младший!» — заявила актриса.

Звезда «Реальных пацанов» призналась, что ее роды прошли «замечательно» благодаря медперсоналу. Зоя Бербер отметила, что ее супруг присутсвовал при рождении сына.

«Рожала я в ванной, но в клинике под полным контролем всех. Счастливый отец присутствовал при самом важном событии в жизни и во всем помогал. Успокаивал, веселил, держал за руку», — рассказала артистка.

Напомним, в 2024 году Зоя Бербер вышла замуж за Максима Белбородова. В июне у супругов родился сын Максим. Также у актрисы есть 9-летняя дочь Надежда от сценариста Александром Синегузовым.

Ранее сообщалось о том, Зоя Бербер вспомнила, как рассказала мужу о беременности.