«Муж убегал со съемок»: певица Юлия Ковальчук откровенно рассказала о родах

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук уже более 10 лет состоит в браке с певцом Алексеем Чумаковым. У пары две дочери — 6-летняя Амелия и Алисия, которой почти год. В беседе с Натальей Подольской в ее YouTube-шоу «Ваша Наташа» артистка поделилась откровениями о родах и сделала неожиданное признание.

Юлия Ковальчук сравнила свою первую и вторую беременность. По словам певицы, с возрастом ей становилось все тяжелее восстанавливаться после родов.

«Чем старше, тем организм немного сложнее все переносит. Общее физическое состояние было сложнее, не сказать, что это было совсем невыносимо, но есть с чем сравнивать. Шесть лет разницы — это достаточно серьезно, как выяснилось, для моего организма. Сложнее были 8-й и 9-й месяц. У меня есть проблемы со спиной, связанные с моей профессиональной деятельностью. У меня очень начали болеть ноги», — призналась Юлия Ковальчук.

Однако артистка считает, что дети появляются в жизни человека в определенное и самое подходящее время.

«В любом случая я уверена, что Бог дает нам детей в те моменты, когда этому суждено быть», — заявила экс-солистка «Блестящих».

Певица призналась, что ее муж Алексей Чумаков присутствовал при рождении их обеих дочерей. Юлия Ковальчук отметила, что ради этого супруг даже срывался со съемок на проектах.

«У меня не было сомнений, но сомневалась, захочет ли он в первый раз. Но он сказал, что обязательно хочет присутствовать. И оба раза он убегал со съемок! Он сказал, что это лучшее, что он видел в своей жизни, и считает, что мужчина никогда ничего подобного не увидит, и если он это пропустит, то он себе этого не простит», — поделилась артистка.

Напомним, в 2013 году Юлия Ковальчук вышла замуж за Алексея Чумакова. Через четыре года у супругов родилась дочь Амелия, а в прошлом году — дочь Алисия.

Ранее мы писали о том, что Юлия Ковальчук собирается стать мамой в третий раз.