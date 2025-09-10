«Муж-то строгий, оказывается»: Зоя Фуць высказалась о суровом нраве супруга, актера Павла Деревянко

Новоиспеченная супруга актера Павла Деревянко пожаловалась на то, что артист бывает строгим. В своем личном блоге Зоя Фуць заявила, что муж уже начал ограничивать ее свободу.

Павел и Зоя поженились в прошлом месяце. И буквально вчера у пары случился небольшой инцидент. Как рассказала девушка в соцсети, вчера по инициативе Павла им пришлось слишком рано покинуть звездную тусовку.

«Я вчера хотела веселиться, но мы рано ушли домой. Муж-то строгий, оказывается», — удивилась Зоя строгости 49-летнего Деревянко.

Свою новую публикацию Фуць сопроводила фотографией, судя по всему, с той самой вечеринке. На кадрах девушка предстает в черном платье с открытым животом. Наряд подчеркивают крупные серьги-кольца. На лицо она нанесла яркий макияж.

Напомним, что пара поженилась 8 августа. Зоя стала первой в жизни актера женщиной, ради которой он согласился попрощаться с холостяцкой жизнью.

Ранее мы писали о том, что супруга Павла Деревянко Зоя Фуць спасла актера от падения в реку во время рыбалки. Моментом из жизни пара поделилась в соцсетях.