Жена спасла актера Павла Деревянко от падения в реку во время рыбалки. Моментом из жизни пара поделилась в соцсетях.

Звезда «Беспринципных» женился в августе этого года. Избранницей актера стала дизайнер Зоя Фуць. Влюбленные проводят много времени вместе и снимают веселые ролики. Недавно они запечатлели свой отдых на природе. Павел рыбачил, а супруга поддерживала его.

На кадрах Деревянко был без футболки, в черных штанах, кроссовках и кепке. Сзади была его жена в расслабленном образе. Она надела джинсы, кеды и кофту с необычным вырезом на спине. В какой-то момент актер на берегу замахнулся и бросил удочку. Жена моментально отреагировала и чудом спасла мужа от падения в воду.

«Надо было упасть», – рассмеялась Зоя.

За кадром знакомая пары отметила, как вовремя начала снимать.

Напомним, что слухи о романе актера Павла Деревянко и Зои Фуць появились еще осенью 2021 года, однако первое их совместное фото в соцсетях опубликовано лишь в январе 2024-го. Вскоре пара впервые вышла в свет вместе на премьере фильма «Конец Славы». Деревянко сразу стал открыто говорить о своих чувствах, подтвердив, что они с Зой живут вместе и он очень счастлив.

