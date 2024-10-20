Муж Татьяны Булановой не погашает долги по налогам и закрывает свой бизнес. Об этом сообщает Kp.ru.

Полгода назад журналисты сообщали о многомиллионных долгах мужа Татьяны Булановой Валерия Руднева. Тогда певица оправдывала супруга, заявляя, что это не его долги. Однако спустя время сумма задолженности только выросла — сейчас Руднев должен более 9 миллионов рублей.

Причем часть долга у Руднева связана с его бизнесом — ООО «ББ-Галерея», руководителем которой он является, не выплатила 805 тысяч рублей налогов. Теперь, согласно открытым данным, компанию исключают из ЕГРЮЛ. Это может означать лишь то, что бизнесу грозит ликвидация.

Напомним, Татьяна Буланова вышла замуж за Валерия Руднева в июне 2023 года.

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