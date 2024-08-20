Муж Татьяны Бакальчук заявил, что его не пускают в офис Wildberries. Об этом он рассказал на YouTube-канале Forbes.

Владислав Бакальчук в очередной раз высказался о дележке бизнеса с женой. Мужчина заявляет, что был уверен, будто бизнес полностью принадлежит в равной степени им обоим, однако на деле он владел лишь 1% компании.

«Для себя я знал, что это не Татьянино, а наше. Что мы это сделали вдвоем, не разделял ничего. Что бы сказал, если бы меня спросили: чья компания? Для меня она была наша, и наша на 100%», — заявил он.

При этом, после начала бракоразводного процесса, Владислава отстранили от работы в компании. По его словам, сейчас он не сможет попасть в главный офис.

«Я думаю, меня не пустят. Карточки на вход заблокированы. С 1 июля я там враг. Сейчас мы фактически воюем», — рассказал он.

Бизнесмен уверяет, что его жену «одурманили» новые партнеры из компании Russ Outdoor, которые накануне заявили о слиянии с маркетплейсом.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Бакальчук ответила на вопрос о новых отношениях.