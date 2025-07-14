«Муж спокойно реагирует на задержки на работе»: актриса Веникова об отношениях с супругом

Актриса Ольга Веникова, известная по сериалам «Колл-центр», «Два холма» и «По разным берегам», уже более трех лет состоит в браке с бизнесменом Юрием. В интервью Леди Mail она рассказала, как супруг относится к особенностям ее профессии.

«Не все могут принять такой график, как у меня, но мне с мужем повезло: мы познакомились уже будучи взрослыми людьми, и он сразу понял, что актерство для меня — больше чем профессия, это мой образ жизни, поэтому спокойно реагирует и на мои задержки на работе, и на командировки», — поделилась Веникова.

Актриса также отметила, что муж поддерживает ее не только морально, но и материально, что особенно важно в профессии с нестабильным доходом.

По ее словам, наличие надежного тыла значительно облегчает жизнь.

«Мне как женщине полегче — я всегда могу опереться на своего супруга. А вот мужчинам-актерам сложнее, особенно когда они полностью содержат семью», — рассуждает Веникова.

Несмотря на поддержку мужа, актриса привыкла ответственно подходить к финансам. Она призналась, что надеется на свою подушку безопасности. Кроме того, она серьезно подходит к тратам и не будет «сливать последние деньги на шопинг».

«Работаю и распределяю свои финансы так, чтобы в месяцы, когда съемок немного, на все хватало», — резюмировала Ольга.

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