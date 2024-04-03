Муж снял Дроздову в неряшливом виде в ее день рождения: сильно изменилась

Актер Дмитрий Певцов показал жену Ольгу Дроздову в неряшливом виде и назвал неуверенной в себе. Он посвятил публикацию супруге в ее день рождения. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В последнее время Дроздова почти не появляется на людях. Еще в 2021 году она покинула театр «Современник», заявив, что собирается уделить больше времени воспитанию своего сына Елисея и работе со студентами в своей мастерской «Певчие дрозды». Год спустя ее жизнь потрясла утрата матери, от которой она до сих пор не оправилась. На съемках шоу «Жизнь и судьба» Ольга рассказала, что полностью поседела из-за тяжелого горя и потеряла интерес к яркому появлению на красных дорожках.

Не так давно Ольга скромно отметила свое 59-летие. В этот день ее муж, Дмитрий Певцов, поздравил ее трогательными словами.

«Если бы Господь дал мне писательский талант, я бы, конечно, написал о ней книгу. Радости, любви, терпения, вдохновения, и, конечно, уверенности! Честно, не встречал в жизни более неуверенного в себе человека!» — признался артист.

Позже муж показал в соцсетях сюрприз, который подготовили для именинницы ее студенты — они исполнили ее любимую песню. Ольга приняла поздравления в растрепанном виде с колтунами в волосах и в клетчатой рубашке.