Муж ревнует: прервавшая молчание певица Кристина Орбакайте рассекретила имя нового фаворита

В последнее время все внимание публики приковано к Алле Пугачевой и ее семейству. Если сама артистка окончательно перебралась в Израиль, то ее дочь продолжает жить на две страны. Однако в одном моменте родственники сохранили единство: они по-прежнему отказываются от общения с прессой, вот почему в Сети мало информации о них. Однако недавно Кристина Орбакайте спровоцировала информационный повод вокруг своей персоны.

На днях актер Кирилл Сафонов отметил 50-летие. В честь этого события дочь Пугачевой трогательно обратилась к нему в личном блоге. Так, Орбакайте поздравила мужчину со вступлением в клуб тех, «кому за 50», и после этого отправила ему смайлик в виде сердца в знак своей любви.

Как сообщает издание «7Дней.ru», Саше Савельевой, супруге Кирилла, не очень понравилось послание певицы. Сперва она проигнорировала его, а затем немногословно написала «угу».

К слову, подобное обращение Кристины к актеру спровоцировало в Сети обсуждения об их отношениях. В далеком прошлом артистов уже подозревали в романе. Когда-то в спектакле «Двое на качелях» знаменитости слишком правдоподобно сыграли любовь, после этого по Сети стали распространяться слухи об интрижке между ними.

Отметим, что ни певица, ни актер никак не реагировали на домыслы публики.

Ранее мы писали о том, что 52-летняя Кристина Орбакайте удивила подписчиков изменившейся внешностью. Подробности смотрите здесь.