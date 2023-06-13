Узкие глаза и натянутая кожа: 52-летняя Кристина Орбакайте удивила изменившейся внешностью

Многие звезды шоу-бизнеса не скрывают своего пристрастия к пластической хирургии. Например, Филипп Киркоров всегда откровенно говорит о перенесенных манипуляциях, однако некоторые его коллеги предпочитают скрывать этот факт. Вот почему пользователи Сети привыкли детально рассматривать внешность артистов в поисках изменений. На этот раз подписчики обратили внимание на новые снимки Кристины Орбакайте.

На днях певица выложила фотографии, с помощью которых она анонсировала премьеру песни. Посмотрев кадры, публика едва узнала наследницу Пугачевой. Пользователи Сети отметили, что кожа Кристины слишком натянута на скулах, а ее глаза стали внезапно узкими. Вот почему артистку обвинили в злоупотреблении пластикой.

Сама Орбакайте никак не реагировала на комментарии подписчиков.

Ранее еще одного артиста заподозрили в пластике лица. Пользователи Сети считают, что Александр Домогаров «подкололся» и «подтянулся» к грядущему юбилею. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой известный мужчина уличил уехавшую из РФ Аллу Пугачеву в злом умысле. Мнение Романа Худякова читайте здесь.