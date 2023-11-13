Яна Поплавская обвинила Пугачеву во лжи после ее слов о жертвах во имя народа

Актриса Яна Поплавская прокомментировала обращение к народу 74-летней певицы Аллы Пугачевой, в ходе которого она заявила, что пожертвовала своим здоровьем и личной жизнью ради своих зрителей. Звезда фильма «Про Красную шапочку» назвала ложью откровения примадонны российской эстрады.

«Вранье очень липкая вещь. У некоторых врунов происходит аберрация памяти, как, например, у А.Б. Вся жизнь была построена на подчас бесстыдной и безобразной демонстрации своей личной жизни. Всё было выставлено напоказ!» - приводит слова Поплавской The Voice.

Актриса заявила, что своими глазами видела, как врачи и военные жертвуют личной жизнью и здоровьем, но скромно молчат об этом и не называют народ «неблагодарным».

«Я вижу артистов, которые постоянно ездят на фронт и в госпитали. Которые везут провизию, бронежилеты, дроны, тепловизоры», - напомнила Поплавская.

Она призвала Пугачеву и ее мужа, шоумена Максима Галкина*(Признан иноагентом на территории РФ) просто успокоиться и принять данность.

«Они сами ввергли себя в эту пучину. Сами совершили поступки и сказали слова, которые народ не принял и отверг их. Страна живет дальше без них. Небо на землю не упало, жизнь не остановилась. И воздух стал чище», - заключила Поплавская.

Ранее Алла Пугачева заявила, что столкнулась с проблемами со здоровьем после выступления в Припяти в 1986 году. Она призвала не считать волосы на ее голове из-за событий прошлого, а сосредоточить внимание на любви к зрителям. По словам Пугачевой, она была готова бежать к любимым фанатам куда угодно и несмотря ни на что.

*(Признан иноагентом на территории РФ)