«Муж поддерживал с первого дня»: 53-летняя Марина Федункив рассказала, как прошли роды

53-летняя Марина Федункив заявила, что рожала в России вместе с мужем-итальянцем. Об этом сообщает Kp.ru.

Юмористка подтвердила, что впервые стала мамой и родила сына. По словам Марины, она решила рожать в России вместе с мужем. Стефано Маджи поддерживал супругу на протяжении всей беременности и настоял, чтобы на последних сроках она отказалась от активностей.

«Он во всем меня поддерживал с первого дня. Стефано — это, знаете, такой крепкий мужичок, внешне спокойный и невозмутимый, но внутри там мощный характер и сильная харизма. Я поняла, что именно со Стефано я готова пойти на совсем рисковые шаги», — призналась знаменитость.

Марина заявила, что ответственно подошла к рождению ребенка и заморозила яйцеклетки задолго до знакомства с мужем. По словам юмористки, ей не хотелось рожать от бывших избранников, поэтому ждала, когда встретит надежного спутника.

«С мужчинами мне не везло, как вы знаете. Детей от своих бывших мне рожать не хотелось. В какой-то момент я все мысли о материнстве убрала из головы, максимально забила график работой, чтобы не думать на эту тему», — резюмировала юмористка.

Ранее Марина Федункив рассказала о планах после родов. Подробности читайте в этой новости.