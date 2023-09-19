Муж певицы Жасмин уехал жить в Израиль, оставив семью в России

Муж певицы Жасмин, молдавский предприниматель Илан Шор вынужден жить в Израиле после того, как его объявили в розыск в своей стране. Семья тем временем осталась в России – все вместе они проводят каникулы детей.

О сложностях отношений на расстоянии Шор рассказал сайту kp.ru.

«Она находится в России, но очень меня поддерживает. Наши дети тоже в России», - сказал Шор.

По его словам, у Жасмин много работы и поклонников. Она не может взять и забыть про них.

Бизнесмен встречается с семьей – «обязательно проводим вместе каникулы детей», говорит он. Шор еще раз отметил, что творческая жизнь певицы связана с Россией, а его дети ходят здесь в школу.

Ранее певица принимала участие в шоу «Маска» и шла на хитрости, чтобы родные не заподозрили это. Она обманывала родного мужа, но однажды сын рассказал отцу, что мама уехала с незнакомым дядей на красивой машине. Шор тут же позвонил супруге по видеосвязи – Жасмин объяснила, что был обычный рабочий вечер.