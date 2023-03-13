Певица Жасмин обманула мужа, уехав на красивой машине с незнакомым дядей
45-летняя певица Жасмин угодила в курьезную ситуацию перед собственным супругом.
Фото: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
45-летняя певица Жасмин рассказала, как ей приходилось скрывать участие в проекте «Маска». Артистка шла на любые хитрости перед родными, в том числе перед мужем.
По ее словам, за участниками шоу приезжал водитель на черном Mercedes. Однажды сын Жасмин увидел машину из окна и стал расспрашивать, что это за автомобиль и кто им управляет.
Певица попыталась объяснить ребенку, что это большой секрет.
«Тем же вечером он радостно доложил папе, что мама уехала куда-то на красивой машине с незнакомым дядей», - сказала она изданию StarHit.
Муж незамедлительно позвонил Жасмин по видеосвязи, чтобы разузнать о недоразумении. Артистка в тот момент сидела в гримерке и была без макияжа.
«Мне удалось реабилитироваться в его глазах, что это просто обычный рабочий вечер», - поделилась подробностями инцидента артистка.
По ее словам, няня сына с первых выпусков шоу подозревала, что Жасмин участвует в проекте.
«Когда она у меня спросила об этом, аж сердце сжалось…», - рассказала певица.
По ее словам, об участии из всей большой команды знала только директор. Однажды певица сообщила в соцсетях, что улетела в Израиль, но внимательная помощница по дому узнала ее настоящее местонахождение.
«Пришлось выкручиваться и обманывать ее», - поделилась Жасмин.
Ранее она раскрыла, в каких вопросах обманула членов жюри на шоу «Маска».