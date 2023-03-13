Певица Жасмин обманула мужа, уехав на красивой машине с незнакомым дядей

45-летняя певица Жасмин рассказала, как ей приходилось скрывать участие в проекте «Маска». Артистка шла на любые хитрости перед родными, в том числе перед мужем.

По ее словам, за участниками шоу приезжал водитель на черном Mercedes. Однажды сын Жасмин увидел машину из окна и стал расспрашивать, что это за автомобиль и кто им управляет.

Певица попыталась объяснить ребенку, что это большой секрет.

«Тем же вечером он радостно доложил папе, что мама уехала куда-то на красивой машине с незнакомым дядей», - сказала она изданию StarHit.

Муж незамедлительно позвонил Жасмин по видеосвязи, чтобы разузнать о недоразумении. Артистка в тот момент сидела в гримерке и была без макияжа.

«Мне удалось реабилитироваться в его глазах, что это просто обычный рабочий вечер», - поделилась подробностями инцидента артистка.

По ее словам, няня сына с первых выпусков шоу подозревала, что Жасмин участвует в проекте.

«Когда она у меня спросила об этом, аж сердце сжалось…», - рассказала певица.

По ее словам, об участии из всей большой команды знала только директор. Однажды певица сообщила в соцсетях, что улетела в Израиль, но внимательная помощница по дому узнала ее настоящее местонахождение.

«Пришлось выкручиваться и обманывать ее», - поделилась Жасмин.

Ранее она раскрыла, в каких вопросах обманула членов жюри на шоу «Маска».