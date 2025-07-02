Муж певицы Инстасамки Олег Еропкин собрал 79 штрафов за пять месяцев

Муж певицы Инстасамки Олег Еропкин 79 раз нарушил правила дорожного движения меньше, чем за полгода. Все полученные штрафы мужчина оплатил.

Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

В феврале у Еропкина появился новый автомобиль. Машина Ferrari F12 berlinetta была произведена в 2013 году, ее стоимость составляет 30 млн рублей.

На автомобиле Еропкин 79 раз нарушил ПДД за 5 месяцев. Однако мужчина своевременно оплатил штрафы.

Ранее Инстасамка начала травлю коллег за старые песни и обвинила некоторых артистов в предательстве страны. Журналистка Ксения Собчак в ответ проанализировали треки самой исполнительницы и нашла в них пропаганду наркотиков, оскорбление чувств верующих и другое. Ведущая заявила, что «на каждого найдется статья при желании». Также Собчак пообещала проанализировать песни мужа Инстасамки и напомнила, что «бумеранг имеет свойство возвращаться».